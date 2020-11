KNVB komt met ‘plan B’: half januari beginnen en voetballen tot eind juni

Door het coronavirus is er voor het laatst gevoetbald op 10 en 11 oktober. Sindsdien ligt de competitie stil. Dit jaar zal er door de amateurs ook niet meer worden gevoetbald. ,,Het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het weekend van 16 en 17 januari 2021’’, stelt de KNVB. ,,In dat geval kunnen sommige competities nog volledig worden uitgespeeld dit seizoen. Hierbij komen de bekercompetities wel te vervallen en wordt er in de hele maand juni doorgespeeld.’’

Overschrijvingstermijn

De overschrijvingstermijn schuift in dat geval op van 15 naar 30 juni. Nacompetitie wordt er dit seizoen niet meer gespeeld.



Zeker is het nog niet of er in januari weer kan worden gevoetbald door de amateurs. ,,Half december wordt besloten of dit scenario haalbaar is’’, aldus de voetbalbond.



,,Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan worden de competities op een later moment hervat in een deels of volledig aangepaste vorm.’’