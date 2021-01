KNVB: Nog twee scenario’s om competities amateurvoetbal af te maken

DOETINCHEM - De KNVB heeft nog twee scenario's om de competities in het amateurvoetbal dit seizoen - in afgeslankte vorm - af te maken.

Omdat de lockdown nog zeker tot en met 9 februari duurt, stijgt de voetbalbond het water ook aan de lippen. In november had de KNVB nog hoop dat de competities volledig konden worden uitgespeeld, maar dat is inmiddels uitgesloten.

,,De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld of het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft", noemt de KNVB de overgebleven twee opties. ,,Hoewel het er niet gemakkelijker op wordt, blijven beide scenario’s nog steeds realistisch en haalbaar.”

Toen de competities medio oktober vanwege het coronavirus werden stilgelegd, hadden de clubs in de hoofdklassen maximaal zes duels gespeeld en de ploegen in de eerste tot en met de vijfde klassen maximaal vier. Er zijn echter ook clubs die pas één duel hebben afgewerkt.

Bij de clubs in de tweede en derde divisie én de hoofdklassen werd in december al duidelijk dat er regionale poules komen van 8 of 9 teams.

De eerste- tot en met vijfdeklassers worden, als er nog gevoetbald mag worden, ook onderverdeeld in poules van zeven ploegen (12 duels) of de eerste competitiehelft wordt dus afgemaakt. In dat laatste geval spelen sommige clubs nog negen keer, maar anderen elf of twaalfmaal.

De KNVB heeft - ten opzichte van zaalsporten - het voordeel dat er tot eind juni gevoetbald kan worden. Eerder dan medio maart wordt er niet gevoetbald, is de verwachting.