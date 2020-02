KNVB te blank: ‘Wij zijn geen afspiegeling van de maatschappij’

Het kabinet trekt de komende drie jaar 14 miljoen euro uit om racisme in het voetbal aan te pakken, zo maakte minister Bruno Bruins (Sport) vanmiddag bekend. Samen met zijn collega-minister Wouter Koolmees en de top van de KNVB presenteerde hij een aanvalsplan om racisme op de voetbalvelden te lijf te gaan.

Clubs die verzuimen racisme de kop in te drukken, kunnen niet alleen punten verliezen. Ze moeten ook vrezen dat de KNVB boetes oplegt of hun supporters van de tribunes weert. Daarnaast komt er een speciaal aanklager voor racisme in het voetbal, en worden overtreders straks vaker vervolgd. De strafeisen worden verdubbeld.



Supporters die eerder over de schreef gingen, kunnen de opdracht krijgen zich tijdens een wedstrijd te melden op het politiebureau. Maar burgemeesters vinden dat nu nog vaak een te zware straf. Doordat overtreders zich straks ook digitaal kunnen melden, hopen kabinet en voetbalbond dat de meldplicht vaker wordt gebruikt.



De partijen kwamen in actie na de storm van verontwaardiging die opstak over wat een Nederlands-Guineese voetballer in november overkwam. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd door Bossche supporters racistisch bejegend.

Slimme camera’s

Het valt nu nog niet altijd mee om de daders te betrappen en te identificeren, bleek wel bij het incident in Den Bosch. Daarom komen er meer slimme camera’s in en om stadions en subsidie om ook camera’s op amateurvelden te zetten. ,,Komende maanden gaan we met bedrijven die hier goed in zijn die slimme technologie extra ontwikkelen. Daar gaat geld naartoe. Ook voor amateurverenigingen komt hiervoor budget’’, zegt minister Bruins.

Ook wordt een bestaande voetbalapp verbeterd, waarmee supporters anoniem melding kunnen maken van wantoestanden op de tribune. Bruins: ,,In Engeland hebben we gezien dat het melden via een app kan helpen doordat een steward iemand aanspreekt. Dat willen we ook in Nederland. We hebben al een app, maar die moet nog beter worden verbonden.’’

Trainingen

Quote Wij zijn geen afspiege­ling van de maatschap­pij. Dat moeten we wel worden. Jan Dirk van der Zee, KNVB-directeur ,,Ons voetbal is van iedereen. Dat is de titel van de campagne die we de komende drie jaar gaan draaien. Wij verzoeken rolmodellen de komende periode om te helpen, om alles wat met racisme en discriminatie te maken heeft aan te pakken’’, aldus de bewindsman. Van alle clubs uit de eredivisie en de andere hoogste competities treedt een speler toe tot een speciaal anti-racismeteam, zo is de bedoeling.

Ook komt er een trainingsprogramma voor 600 amateurclubs en 34 clubs in het betaald voetbal. KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal): ,,Wij vinden dat cruciaal. Je hebt met veel vrijwilligers te maken: scheidsrechters, bestuursleden. We willen het gedrag veranderen. We willen ook de positieve voorbeelden laten zien, met rolmodellen en ambassadeurs.’’

De overheid start ook een traject om jongeren bewust te maken van de effecten van discriminatie. ,,We zien bij pilots dat dit heel effectief is’’, zegt minister Koolmees (Sociale Zaken). ,,Met de Anne Frank Stichting hebben we een traject lopen over spreekkoren, dat gaan we uitbreiden.’’

‘Blanke organisatie’

Er moeten nog wel wat hobbels worden genomen, geeft Van der Zee toe. ,,Met camerabeelden op de amateurvelden lopen we tegen privacyissues aan. Dat is ingewikkeld. We hebben daar camera’s met geluid nodig om racistische leuzen op te pakken. Dat moet mogelijk worden met de privacywetgeving.’’

Volgens Van der Zee is de KNVB ook ‘te blank’, en moet er daarom ook naar de eigen organisatie worden gekeken. ,,Wij zijn geen afspiegeling van de maatschappij. Dat moeten we wel worden. We moeten geloofwaardiger overkomen. Dat is niet onbelangrijk.’’