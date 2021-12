KNVB: winterstop eerste teams gaat na sinterklaas in, maar recreanten gaan door

De KNVB heeft besloten de winterstop in het amateurvoetbal voor de eerste elftallen op maandag 6 december al in te laten gaan, nu er in de avonduren niet meer getraind mag worden.

Zaterdag en zondag worden de laatste competitiewedstrijden gespeeld in de A-categorie (eerste elftallen). Dat zijn slechts tien duels in het hele district Oost, want de meeste clubs hebben geen trek meer om te voetballen om de punten nu ze sinds maandag niet meer mogen trainen in de avonduren vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

Een paar clubs hebben deze week toch nog getraind, zoals hoofdklasser Silvolde. De Achterhoekers trainden zowel dinsdag als donderdag om 07.00 uur. Zij spelen zondagmiddag dan ook in Breda tegen Baronie.

Voor alle clubs gebeurd

Daarna is het echter voor alle clubs gebeurd. De KNVB acht het niet wenselijk dat er gespeeld wordt als er niet getraind kan worden. ,,Wij hebben advies aangevraagd bij het Voetbal Medisch Centrum over het spelen van wedstrijden in het weekeinde, terwijl er doordeweeks niet getraind kan worden”, meldt de voetbalbond in een reactie.



,,Bij de A-categorie (eerste elftallen, RW) is de intensiteit bij wedstrijden hoog en dient de training als tactische, maar ook fysieke voorbereiding. Niet trainen bij deze groep zou voor een langere periode zeer onlogisch en onverantwoord zijn.”

Lange winterstop

Er volgt dus een lange winterstop voor de prestatieteams. De programma’s op 11/12 en 18/19 december vervallen en daarna volgt het kerstreces. Half januari staat de eerste speelronde in het nieuwe jaar op het programma. Veel clubs zullen in 2022 vol aan de bak moeten. Zo moet de Achterhoekse zondaghoofdklasser RKZVC nog 20 van de 28 wedstrijden afwerken. En kan tweededivisionist De Treffers uit Groesbeek in het nieuwe jaar nog 23 keer aan de bak.

De KNVB wil een snelle herstart. ,,Ons doel is om alle competities half januari te hervatten, maar uiteraard is dat afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en de maatregelen van het kabinet.”

,,Dan hebben we na vijf weken pauze maar anderhalve week voorbereiding", zegt trainer Eric van Zutphen van de Zevenaarse tweedeklasser DCS. ,,Ze begrijpen er bij de KNVB echt niets van.”

Bewegingsarmoede

In tegenstelling tot de prestatieteams gaan de recreatieve voetballers de komende weken wel door met competitievoetbal op zaterdag en zondag. ,,Bij recreatief voetbal ligt de intensiteit bij wedstrijden aanmerkelijk lager”, aldus de KNVB.



,,Trainen gebeurt minder frequent en minder intens. Als je voor deze categorie niet alleen de trainingen maar ook nog de wedstrijden schrapt, dan loop je het risico op bewegingsarmoede. Nu kan circa 85 procent van de amateurvoetballers in elk geval eenmaal per week sporten.”