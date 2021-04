Koeman en De Jong grijpen met Barça naast koppositie na dreun in Clásico

Video Frijns vierde bij Formule E in Rome, ongelukki­ge middag voor De Vries

10 april Robin Frijns is in de Formule E vierde geworden in de E-Prix van Rome. Nyck de Vries viel in de slotfase uit na een crash met zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ). De race werd gewonnen door de Fransman Jean-Éric Vergne (DS Techeetah). Het was voor Vergne zijn tiende zege in de Formule E.