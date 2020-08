Koeman geland in Barcelona, presentatie verplaatst naar morgen

Op beelden van Spaanse media is te zien dat Koeman, met een mondkapje, wordt opgewacht door pers met draaiende camera’s en enkele nieuwsgierige fans. Vervolgens stapte hij zonder commentaar te geven in een donkere auto.

Dinsdagochtend was Koeman nog bij het bondskantoor van de KNVB in Zeist, waar hij vermoedelijk afscheid heeft genomen. ,,Ja, ik zou het graag willen, maar het is pas definitief als de handtekening is gezet”, zei Koeman over zijn naderende overstap. ,,Tot dan kan ik er niks over zeggen.”