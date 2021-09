Koeman? ‘Moeten we met deze selectie dan Tiki-taka spelen?’

Podcast | ‘Bij Schmidt krijg je het idee dat de spelers van glas zijn’

6:00 Er staat een midweekse speelronde in de eredivisie op het programma. Daarin komt Ajax in actie tegen Fortuna Sittard. Maar in de AD Voetbalpodcast praten Sjoerd Mossou en presentator Etienne Verhoeff nog even na over het weekend. En met name de keuzes van PSV-coach Roger Schmidt.