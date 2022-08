Koen Bouwman: geen Vuelta door ontstoken knie

,,Een domper", zegt Bouwman. ,,Zeker omdat de Vuelta in Utrecht begint en er daarna nog twee etappes zijn in Nederland. Er zouden veel familieleden en bekenden komen kijken. Maar het gaat niet. Ik heb een ontsteking in de knie en mag deze week ook nog niet trainen.”

Het zit Ulftenaar Bouwman de laatste tijd niet mee, in tegenstelling tot eerder dit jaar. In de Ronde van Italië won Bouwman in mei twee etappes én het bergklassement. Daarna maakte hij kennis met de keerzijde van de medaille.

Gestoten

,,Eerst kwam ik vlak na de Giro tijdens een mountainbiketocht ten val en brak mijn pols. Dat leek allemaal weer goed te komen, maar toen we op hoogtestage waren in Tignes (Frankrijk, RW) moest ik ’s nachts plassen en stootte ik mijn knie tegen een krukje. Daardoor heb ik een ontsteking in de knie gekregen.”

,,In eerste instantie zou ik niet aan de Ronde van Spanje deelnemen, maar ik was blij toen ik hoorde dat ik Tobias Foss mocht vervangen. Maar daarna heb ik dus die blessure opgelopen. Het is niet leuk, maar laten we eerlijk zijn. Er gebeuren veel ergere dingen in de wereld. Er komen ook weer betere tijden. Ik hoef gelukkig niet geopereerd te worden. Over enkele weken ben ik hopelijk weer fit.”