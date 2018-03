Koen Bouwman lacht tanden weer bloot

Bouwman, die na zijn val niet afstapte maar de rittenkoers volbracht en zelfs als vijfde eindigde, brak tijdens de klap op het asfalt vier tanden en had enorm veel last van zijn duim.



Bouwman keerde zondagavond laat terug in Nederland en ging maandag voor behandeling naar het ziekenhuis en de tandarts. ,,Vandaag is de brace voor mijn arm op maat gemaakt en zijn er nieuwe tanden geplaatst. Dus alles is weer goed’’, zegt de Achterhoekse renner van Team LottoNL-Jumbo.



Bouwman vertrekt nu naar Spanje voor een drie weken durende hoogtestage in de Sierra Nevada. Op 4 mei staat hij in het Israëlische Jeruzalem aan de start voor de proloog in de Giro d'Italia.