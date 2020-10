Koen Weijland uit Oosterbeek is de nieuwe bondscoach van de beste FIFA-spelers van Nederland

Koen Weijland (28) was driemaal wereldkampioen in het virtuele voetbalspel FIFA en werd in 2016 de eerste professionele e-sporter van Nederland, toen hij een contract bij Ajax tekende. Nu is hij bij de KNVB gepresenteerd als nieuwe bondscoach e-sports.



,,Ik had al niet verwacht dat ik ooit bij een club terecht zou komen. Laat staan dat je bondscoach zou worden", zegt de Oosterbeker, tegenwoordig woonachtig in Amsterdam.



,,Sinds de clubs met e-sporters in dienst zijn gegaan, heb ik met de KNVB gesprekken gehad. Ik voelde dat toen de eredivisieclubs erin stapten en Fox wedstrijden ging uitzenden, de KNVB het ook serieus ging nemen. Zij wisten dat ik mijn voorbeeldfunctie serieus nam.”