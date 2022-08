Korstanje legt kort na teleurstelling basis voor gouden estafetterace: ‘Geweldige afsluiting van de dag’

Korstanje legde in Rome de basis voor de gouden medaille. Hij ging na Kira Toussaint en Arno Kamminga het water in en zette een succesvolle inhaalrace in, waarna Marrit Steenbergen het karwei afmaakte. De Oranje-equipe finishte in 3.41,73. Voor Steenbergen was het haar tweede Europese titel op de avond. Ze was ook de beste op de 100 meter vrije slag.