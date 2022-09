Kost kritiek op Iran Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh het WK? ‘Ze zullen toch niet heel elftal thuislaten?’

Iraanse voetbalinternationals hebben zich via sociale media uitgesproken tegen het geweld op vrouwen en demonstranten in hun land. Onder anderen Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh kwam in felle bewoordingen op voor landgenoten ‘die op dit moment niets anders eisen dan hun basisrechten’. ,,Wij staan altijd aan hun kant”, aldus de 29-jarige voetballer.

Jahanbakhsh zegt in het bericht dat hij rond de oefeninterland tegen Senegal nog een verbod had om internet te gebruiken. Voor die wedstrijd (1-1) kwam het elftal al in volledig zwarte jassen over hun wedstrijdshirt het veld op, zodat het logo van de nationale bond niet te zien was tijdens het volkslied. ,,Wij en onze landgenoten hebben een moeilijke tijd. Ik deel hun verdriet”, aldus de Feyenoord-speler.

Een van de belangrijkste voetballers uit de nationale ploeg van Iran, Sardar Azmoun van de Duitse club Bayer Leverkusen, zette eerder al een bericht op Instagram waarin hij steun betuigde aan de demonstranten en de vrouwen in Iran. ,,Ik kan hiervoor uit het nationale team worden gezet, maar dat is dan slechts een kleine prijs die ik moet betalen”, zei de spits.

De protesten ontstonden na de dood van Mahsa Amini. Deze 22-jarige vrouw stierf eerder deze maand nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Sinds de aankondiging van Amini’s dood op 16 september is het onrustig in Iran, met als gevolg zeker 41 doden. Meer dan 1200 mensen werden opgepakt bij de demonstraties.

Of het WK van Jahanbakhsh in gevaar komt nu de aanvaller zich openlijk heeft uitgelaten over de situatie in Iran, is afwachten. Arne Slot, trainer van Feyenoord, denkt niet dat de soep zo heet wordt gegeten. ,,Ik vind het heel sterk dat Alireza dat heeft gedaan’’, zegt Slot. ,,Maar of het hem een ticket naar het WK kan kosten, vraag ik mij af. Vrijwel alle spelers hebben zich laten horen en ze zullen niet een heel elftal thuislaten toch?’’

