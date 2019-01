Kramer zet Bøkko voor schut op EK allround

De opkomst van Kramer, een kleine vijftien jaar geleden, ging gepaard met die van het Noorse supertalent Havard Bøkko. Liefhebbers gingen er eens goed voor zitten; het jeugdige duo zou garant staan voor een jarenlange krachtmeting tussen de klassieke schaatsgrootmachten Noorwegen en Nederland. Inmiddels weten we dat het nooit een echte strijd is geworden, daarvoor heeft Kramer zijn spichtige leeftijdsgenoot in alle opzichten overklast: aanleg, discipline, kracht en eerzucht.



Deze overmacht was het best zichtbaar tijdens de 10.000 meter op de EK allround in 2008. Kramer, virtueel zeker van de eindoverwinning en bezig aan het beste seizoen uit zijn loopbaan, reed de hele race zij aan zij met Bøkko. De Noor leek zowaar te denken dat er iets te halen viel op de afsluitende afstand. Maar twee ronden voor de finish plaatste Kramer een gigantische versnelling. De Fries noteerde een rondje 27,9 en reed met speels gemak weg bij zijn tegenstander. Met speels gemak, een onvermijdelijke term als je de carrière van Kramer in woorden wil vatten.



