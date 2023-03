Krankzinnig: Erling Haaland schiet met vijf Champions League-goals tal van records uit de boeken

Is Erling Haaland wel geboren op planeet aarde? Je kunt het je afvragen als je de Noor dinsdagavond bezig zag in de achtste finale van de Champions League tussen Manchester City en RB Leipzig . In de eerste helft had de spits van Manchester City al een hattrick op zijn naam staan en daar bleef het niet bij.

Na een 1-1 gelijkspel in Duitsland moest Manchester City dinsdagavond in het eigen Etihad Stadium winnen van RB Leipzig om zich te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. Erling Haaland zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat het niet spannend werd in Manchester. In de 22ste minuut benutte de Noorse spits een penalty, waarna hij in totaal vijf (!) keer zou scoren. Daarmee trad hij in de voetsporen van Lionel Messi en Luiz Adriano. Zij scoorden in respectievelijk 2012 (FC Barcelona - Bayer Leverkusen 7-1) en 2014 (BATE Borisov - Sjachtar Donetsk 0-7) ook vijf keer in de Champions League.

Haaland had na zijn goal in de 57ste minuut nog volop tijd voor een zesde, maar tot een nieuw Champions League-record kwam het niet. Manchester City-coach Pep Guardiola haalde de Noor in de 63ste minuut namelijk naar de kant. Zodoende moet Haaland het record van vijf goals in een Champions League-wedstrijd delen met Messi en Luiz Adriano. De laatste speler die namens Manchester City vijf goals in één wedstrijd maakte, was Sergio Agüero in de Premier League-wedstrijd tegen Newcastle United op 3 oktober 2015.

De vijf goals in één Champions League-wedstrijd was niet de enige fraaie statistiek die Haaland noteerde. De Noor staat nu op 22-jarige leeftijd al op 33 Champions League-doelpunten in slechts 25 wedstrijden. Daarmee heeft hij nu al meer goals gemaakt in het miljardenbal dan bijvoorbeeld Arjen Robben (31), Wayne Rooney (30) en Samuel Eto’o (30).

Haaland, die alweer zijn vijfde hattrick van dit seizoen maakte, werd bovendien de eerste speler van Manchester City met vier (en dus ook vijf) goals in een Europese wedstrijd. Ook was hij de eerste Manchester City-speler met een hattrick in de eerste helft én de eerste City-speler met een hattrick in een Europese knock-outwedstrijd.

Voor Haaland zelf was het niet de eerste keer dat hij een hattrick noteerde in de eerste helft van een Champions League-wedstrijd. In 2019 flikte hij dat al eens namens Red Bull Salzburg tegen RC Genk. Daarmee is hij nu de tweede speler in de Champions League-geschiedenis met twee hattricks in een eerste helft sinds Marco Simone dat deed namens AC Milan in 1996 en namens AS Monaco in 2000.

