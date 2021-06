Krejcikova beleeft mooie primeur op Roland Garros, Osaka trekt zich na rel terug voor Berlijn

Barbora Krejcikova (25) heeft voor het eerst in haar carrière de kwartfinales bereikt van een grand slam. De nummer 33 van de wereld rekende op Roland Garros in de vierde ronde overtuigend af met de Amerikaanse Sloane Stephens: 6-2 en 6-0.

Krejcikova verkeert in de vorm van haar leven. De Tsjechische tennisster won in aanloop naar het graveltoernooi in Parijs het toernooi van Straatsburg. Dat was haar eerste toernooizege in het enkelspel. In het dubbelspel heeft ze een veel grotere reputatie. Met haar landgenote Katerina Siniakova won ze in 2018 Roland Garros en Wimbledon.

Stephens had weinig in te brengen. De Amerikaanse stond in 2018 nog in de finale van Roland Garros en won het jaar daarvoor de US Open. De voormalige nummer 3 van de wereld wist tegen Krejcikova slechts twee games te winnen en droop na ruim een uur af.

Krejcikova neemt het in de kwartfinales op tegen de Amerikaanse tiener Cori Gauff, die ook voor het eerst in haar nog prille carrière de laatste acht van een grand slam heeft gehaald. De pas 17-jarige Gauff gunde op het gravel van Parijs in de vierde ronde de Tunesische Ons Jabeur slechts vier games en won met 6-3, 6-1. Gauff, als 24ste geplaatst, verloor nog geen set in deze editie van Roland Garros.

Osaka haakt na rel af voor Berlijn Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi van Berlijn, dat dient als voorbereiding op Wimbledon. De Japanse tennisster kondigde vorige week al aan dat ze een rustperiode neemt na alle ophef die haar persboycot op Roland Garros veroorzaakte. ,,We hebben bericht gekregen dat Naomi Osaka niet kan meedoen in Berlijn”, aldus een woordvoerder van het grastoernooi, dat op 14 juni begint. “Ze neemt een break.” De nummer 2 van de wereld kondigde voorafgaand aan Roland Garros aan dat ze de persconferenties zou overslaan. Osaka wilde daarmee een statement maken. Volgens haar leiden de verplichte gesprekken met de pers soms tot mentale problemen bij sporters. De organisatie van Roland Garros dreigde Osaka uit het toernooi te zetten als ze haar boycot niet zou opheffen. De viervoudige grandslamwinnares besloot daarop zelf het grandslamtoernooi te verlaten. Onduidelijk is of ze eind deze maand wel meedoet aan Wimbledon, het grandslam op het ‘heilige’ gras in Londen.