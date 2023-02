Kroatische bondscoach die op WK 1998 Oranje van brons hield overleden

Zo wil PSV spits Luuk de Jong weer in zijn kracht zetten en laten scoren

Bij PSV heeft spits Luuk de Jong dit kalenderjaar nog niet weten te scoren. De afgelopen zeven officiële duels ging er voor zijn club geen bal in (een keer was hij geblesseerd), maar De Jong was afgelopen weekend wel weer betrokken bij een goal. Hij gaf tegen Feyenoord de beslissende pass voor de 2-0 van Thorgan Hazard.

7 februari