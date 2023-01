Kylian Mbappé blijft verbazen bij PSG: Fransman schrijft clubhistorie met unieke prestatie

Dat Paris Saint-Germain vanavond de Coupe de France-wedstrijd tegen US Pays de Cassel - een ploeg van het zesde Franse voetbalniveau - zou winnen, dat had iedereen wel verwacht. Dat het een historische wedstrijd zou worden, dat lag niet per se in de lijn der verwachting.

In de 56ste minuut maakte Mbappé ook zijn vierde van de wedstrijd en daarmee was het voor de derde keer in de carrière van de 24-jarige Fransman dat hij vier keer scoorde in één wedstrijd. Eerder deed hij dat in 2018 tegen Olympique Lyon en in 2021 namens Frankrijk tegen Kazachstan. Het werd echter nog fraaier. Nadat Carlos Soler voor de 0-6 had gezorgd, bepaalde Mbappé met zijn vijfde goal van de wedstrijd voor de 0-7 eindstand. Nooit eerder presteerde een speler van Paris Saint-Germain het om vijf keer te scoren in één duel. Ook voor de sterspeler zelf was het een unieke prestatie.