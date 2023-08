Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain sluiten vrede, Neymar op weg naar Saoedi-Arabië

Bekertje bier brengt zegevie­rend FC Groningen niet van de wijs, FC Emmen slikt héél late tegentref­fer

Eredivisiedegradant FC Groningen is in de Keuken Kampioen Divisie goed begonnen aan het seizoen. In eigen huis bleek Jong Ajax geen partij: 4-1. FC Emmen leek zijn terugkeer op het een na hoogste niveau op te luisteren met een zege op bezoek bij Cambuur, maar moest in de slotminuut de 2-2 slikken.