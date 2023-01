Kylian Mbappé niet blij met Franse bondsvoorzitter: ‘Zidane is Frankrijk, zo gaan we niet met onze legendes om’

Deschamps is al sinds juli 2012 de bondscoach van Frankrijk. Hij leidde Frankrijk naar vier finales (EK 2016, WK 2018, Nations League 2021, WK 2022), maar door zijn berekenende en behoudende speelstijl is er ook al jaren veel kritiek op Deschamps. Ook zijn band met Gouden Bal-winnaar Karim Benzema, die kort voor het WK door een lichte blessure toch uit de Franse WK-selectie verdween, maakte hem er niet populairder op.



Frankrijk verloor op 18 december in de finale van het WK na strafschoppen van Argentinië (3-3 na 120 minuten). Mbappé scoorde drie keer in de finale, nadat hij ook al scoorde in de gewonnen WK-finale tegen Kroatië (4-2) in de zomer van 2018. Zidane scoorde twee keer met een kopbal in de WK-finale van 1998 tegen Brazilië (3-0), waardoor Frankrijk in het eigen Stade de France voor het eerst wereldkampioen werd.