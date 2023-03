Kylian Mbappé nieuwe aanvoerder Oranje-opponent Frankrijk, Kevin De Bruyne captain van België

Spanningen tussen FC Utrecht en FC Twente blijven: maar 200 fans uit Enschede in Galgen­waard

FC Twente mag bij de uitwedstrijd tegen FC Utrecht op 16 april maar tweehonderd supporters meenemen. Dat heeft de lokale driehoek in Utrecht besloten. In het uitvak in de Galgenwaard is plek voor duizend uitfans.