‘Kylian Mbappé weigert gesprekken met Al-Hilal over recordtransfer’

Paris Saint-Germain gaf Al-Hilal onlangs toestemming om met de superster om tafel te gaan. Mbappé heeft een contract tot medio 2024 in Parijs, waardoor PSG bereid is om mee te werken aan een transfer. De Fransman werd zelfs thuisgelaten voor een trainingskamp, omdat de Franse landskampioen wil voorkomen dat hij volgend jaar transfervrij de deur uitwandelt.

Mbappé lijkt er echter niet gevoelig voor en is volgens de Franse krant van plan om in Europa te blijven. Grote vraag is in dat geval wat er de komende weken met de bij PSG verbannen aanvaller gaat gebeuren. Naar verluidt heeft ook FC Barcelona interesse in de sterspeler.