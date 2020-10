LA Dodgers wint voor het eerst in 32 jaar World Series

Tampa nam in de eerste inning een voorsprong en hield deze vast tot de zesde slagbeurt, waarna de Dodgers toesloegen. In het vervolg scoorde Los Angeles nog een keer en slaagden de Rays er niet meer in een man over de thuisplaat te brengen.



Werper Kenley Jansen kwam opnieuw niet in actie bij de Dodgers. Hij speelde zondag een onfortuinlijke rol, toen in zijn inning Tampa Bay een achterstand van 7-6 omboog in 8-7 winst. Daarna deed coach Dave Roberts geen beroep meer op hem.