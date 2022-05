Landstitel AC Milan weer stapje dichterbij dankzij late treffer Leão

met videoAC Milan is nog maar drie overwinningen verwijderd van de eerste landstitel in 11 jaar. In een kolkend San Siro werd Fiorentina met 1-0 verslagen door een late treffer van Rafael Leão. Stadsgenoot en rivaal Internazionale moet vanavond bij Udinese winnen om in het spoor te blijven.