‘Legende en favoriet’ Van Barneveld weet tegenstander, Van der Voort tegen ‘briljante mafklapper’

Raymond van Barneveld weet zijn tegenstander in de tweede ronde van het WK darts: het wordt de 26-jarige Ryan Meikle, die nipt won van Lisa Ashton (3-2). ,,Dit is een serieuze tegenstander”, zei Barney over de Engelsman, die op zijn beurt lovende woorden voor de Nederlander over had.

Van Barneveld zag in de auto richting Londen hoe Meikle, uiteindelijk moeilijker dan dat het er in de eerste twee sets naar uitzag, van Ashton won: ,,Het was een mooie wedstrijd. Het zag ernaar uit dat Ryan er vrij gemakkelijk overheen ging. Hij scoorde stabiel, maar door een klein foutje stapte Lisa in. In de laatste set heeft zij het niet zo goed op orde”, analyseerde Barney.

Zijn verwachtingen? ,,Meikle is een serieuze tegenstander en zeker niet te onderschatten dus ik moet een goede voorbereiding gaan pakken”, aldus de vijfvoudig wereldkampioen uit Den Haag. ,,Ik ga zo inchecken in het hotel, even wat eten en dan heb ik een of twee daagjes om rustig aan op te gaan bouwen. Een beetje shoppen, wat eten en zeker wat pijlen gooien”, aldus Van Barneveld.

‘Barney is een legende’

Meikle kroop na afloop van zijn partij in de underdogrol voor het duel met Van Barneveld: ,,Barney is flink favoriet voor de tweede ronde dus ik leef er relaxed naartoe. Een keer winnen in de tweede ronde is mijn volgende doel”, aldus de 26-jarige Engelsman, die twee jaar oud was toen Van Barneveld voor het eerst wereldkampioen werd in 1998 en elf jaar oud was toen Van Barneveld de legendarische WK-finale in 2007 won van Phil Taylor.

Quote Ik heb gelukkig al een paar keer tegen hem gespeeld en hem ook twee keer verslagen, maar nog nooit op zo’n groot podium Ryan Meikle

,,Van die finales kan ik me eerlijk gezegd niet veel van herinneren, daar ben ik te jong voor, maar Barney is natuurlijk een absolute legende. Ik denk dat niet veel mensen verwacht hadden dat hij weer in de top-32 zou komen nadat hij gestopt was. Hij had een geweldige Grand Slam of Darts. Ik heb gelukkig al een paar keer tegen hem gespeeld en hem ook twee keer verslagen, maar nog nooit op zo’n groot podium.”

Tot slot had Meikle nog lovende woorden over voor Ashton: ,,Ze is net zo goed als alle anderen hier. Natuurlijk staat er een beetje extra spanning op, maar ze is de aardigste persoon die ik ooit tegen ben gekomen. Zij en Fallon Sherrock, en ook Beau Greaves gisteravond... Wat ze het vrouwendarts brengen is ongelooflijk, maar ik ben blij dat ik gewonnen heb. Ik moet mijn eigen ding doen.”

Vincent van der Voort tegen ‘mafklapper met briljante momenten’

Vincent van der Voort weet ook wie zijn tegenstander is, Cameron Menzies. De 33-jarige Schot, tevens partner van Fallon Sherrock, won met 3-1 van Diogo Portela. ,,Je ziet in deze wedstrijd alles van hem voorbij komen. Hij is soms een beetje een mafklapper met briljante momenten. Je weet nooit wat je krijgt bij hem. Hier heeft hij veel slechte momenten gehad, maar ik denk dat ik hem ook beter lig dan Portela. Je weet tegen wie je moet, dus je kan je voorbereiden. Als dat nog een issue is in de wedstrijd kan je alleen jezelf de schuld geven”, zei Van der Voort bij Viaplay.



Menzies zelf was lovend over Van der Voort: ,,Als ik speel zoals vandaag ga ik er sowieso af tegen hem. Hij is niet voor niets de nummer 28 van de wereld en ik moet echt veel beter voor de dag komen dan vandaag.”

