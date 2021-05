L’Équipe: Neymar verlengt contract bij PSG tot 2026

video Verstappen blijft optimis­tisch na mindere training: ‘Overall een goede dag’

7 mei Ondanks achtereenvolgens P2 en P9 in de vrijdagtrainingen, is Max Verstappen optimistisch over zijn kansen bij het ingaan van het Spaanse raceweekend. ,,Hoe competitief we vanaf de kwalificatie echt zijn is altijd een vraagteken op vrijdag, maar van onze kant zijn we tevreden.”