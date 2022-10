Lieke Martens en Jackie Groenen pakken met Paris Saint-Germain punt in Madrid

Voetbalpod­cast | ‘Jürgen Klopp weet niet wat het probleem van Liverpool is’

Is het lek in de verdediging van Ajax voldoende gedicht? Dat is de vraag in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff kijkt vooruit naar het duel Ajax-Liverpool met Johan Inan. Verder bespreken ze Roger Schmidt. Heeft PSV hem niet te makkelijk laten gaan? Hulde voor twitteraccount van MVV en Messi komt in vorm.

26 oktober