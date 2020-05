Lieke Martens kampioen met Barcelona, competitie niet uitgespeeld

De Spaanse voetbalbond had eerder al voorgesteld om de competitie niet meer uit te spelen. Het zogenoemde uitvoerend comité van de bond heeft daar vandaag gehoor aan te geven. FC Barcelona was koploper en is ook formeel uitgeroepen tot kampioen. Het is voor Martens en Van der Gragt hun eerste titel voor de Spaanse club. Samen met Atlético Madrid, de nummer 2, mag Barcelona volgend seizoen ook in de Champions League uitkomen. Bij Atlético staat Oranje-keepster Sari van Veenendaal onder contract.