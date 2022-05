‘Lieke Martens verruilt Barcelona voor Parijs’

Vettel worstelt met zorgen om klimaat: ‘Hypocriet? Ja, dat is zo maar ik ben ook geen heilige’

Sebastian Vettel worstelt met zijn zorgen om de klimaatverandering in de wereld in combinatie met zijn baan als Formule 1-coureur. De 34-jarige Duitser, viervoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport, stelt zichzelf naar eigen zeggen steeds vaker de vraag of hij wel het juiste werk heeft gekozen.

12:46