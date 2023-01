Lijdensweg Rafael Nadal: titelhouder ‘mentaal gebroken’ na aftocht op Australian Open

Met videoTitelhouder Rafael Nadal is in de tweede ronde uitgeschakeld op de Australian Open. De Spaanse nummer één van de plaatsingslijst - na de afmelding van zijn landgenoot Carlos Alcaraz - liep een blessure op in de tweede set en verloor uiteindelijk in drie sets van de Amerikaan Mackenzie McDonald: 6-4, 6-4, 7-5.

Het ging mis in de tweede set voor Nadal. De 36-jarige Spanjaard werd bij 4-3 in de tweede set door zijn Amerikaanse tegenstander de hoek ingestuurd en Nadal probeerde de bal te halen door zich te strekken. Bij het reiken naar de bal liep de Spanjaard een fysiek ongemak op. Met een bezorgde grimas bleef hij vervolgens bij de boarding staan en hij greep naar de zone rondom zijn linkerbovenbeen en linkerheup. ,,Ik zou liegen als ik niet ook mentaal kapot ben van deze uitschakeling", aldus Nadal op de site van sportkrant Marca.

De umpire vroeg aan de Spanjaard of het goed ging met hem, maar hij antwoordde niet. Hij ging vervolgens ‘gewoon’ verder met tennissen, maar erg soepel ging dat niet. Opgeven deed hij niet, al bleek het restant van de wedstrijd een ware lijdensweg te worden voor de titelhouder.

Nadal stond met een break achter in de tweede set toen hij de blessure opliep. Na een behandeling buiten de baan pakte Nadal zijn racket weer op, tot genoegen van het publiek, maar hij bleef slecht bewegen. Zijn partner op de tribune liet haar tranen de vrije loop en het team van Nadal, met daarin onder meer Carlos Moya, keek met een zeer bezorgde blik toe.



Meermaals vroeg Nadal zijn coaches en familie om raad, maar hij besloot verder te spelen. Met risicovol en agressief tennis hield Nadal lange tijd stand in de derde set, maar bij 5-5 werd hij gebroken. McDonald serveerde het duel vervolgens eenvoudig uit.

Volledig scherm Rafael Nadal feliciteert Mackenzie McDonald na afloop. © AP

Na 2 uur en 32 minuten zat de lijdensweg erop voor de tweevoudig kampioen. Nadal won het toernooi in Melbourne in 2009 en 2022. Alleen in 2006 werd hij eerder uitgeschakeld op de Australian Open. Zeventien jaar geleden verloor hij in de openingsronde van zijn landgenoot Fernando Verdasco. Nadal, die vorig jaar in een zinderende finale de Rus Daniil Medvedev in vijf sets versloeg, strompelde naar binnen bij het verlaten van de tennisbaan. De grote vraag is dus wat er precies mis is met Nadal én wat voor gevolgen dat zal hebben voor het restant van dit tennisseizoen.

Nadal gaf bij de persconferentie toe ook ‘mentaal kapot’ te zijn. ,,Ik ben moe en gefrustreerd. Ik kamp heel mijn carrière met fysiek ongemak, maar dat heb ik altijd geaccepteerd. Dit doet veel nu. Ik kan nu wel zeggen dat het leven geweldig is en dat je je positief moet blijven, maar dat kan ik nu echt niet. Het is een zware dag.” Over de blessure zelf kon Nadal nog weinig zeggen: ,,Het is moeilijk om precies te zeggen wat ik heb. Een MRI moet uitsluitsel brengen. Is het een spier? Zit het in het kraakbeen? Ik hoop niet dat het iets extreem is, waardoor ik weer maanden uit de running ben.”

Blessures op Australian Open

Rafael Nadal heeft in het verleden vaker met een gehavend lichaam de Australian Open verlaten. In 2010 gaf Nadal voor het eerst op in Melbourne, een jaar nadat hij er voor de eerste keer de titel had veroverd. In de kwartfinale tegen de Schot Andy Murray moest hij de strijd bij een 6-3, 7-6 (2), 3-0-achterstand staken met een knieblessure, die hem vervolgens een maand aan de kant hield. Een jaar later werd hij gehinderd door een hamstringblessure en verloor hij van zijn landgenoot David Ferrer (6-4 6-2 6-3). Negen jaar geleden stribbelde het lichaam van Nadal tegen in de finale. Een rugblessure voorkwam zijn tweede titel in Australië. Stan Wawrinka uit Zwitserland bleek in vier sets te sterk voor de gehavende Nadal.



Tijdens de editie van 2018 moest Nadal opnieuw opgeven, ditmaal tegen de Kroaat Marin Cilic. Een heupblessure speelde de voormalig nummer 1 van de wereld parten, waardoor hij in de vijfde set niet verder besloot te spelen. Die blessure hield hem toen twee maanden aan de kant.

Opponent McDonald was vol lof over Nadal. ,,Hij is een ongelooflijke kampioen en hij zal nooit opgeven, ongeacht de situatie. Het afmaken was nog altijd moeilijk”, zei de nummer 65 van de wereld. ,,Ik probeerde zo goed als mogelijk gefocust te blijven op wat ik aan het doen was, maar hij haalde me daar min of meer uit met wat hij aan het doen was. Gelukkig is het me gelukt door te gaan. De laatste keer dat ik tegen hem speelde was op Roland Garros en toen gaf hij me een pak slaag. Ik wist dat ik op hardcourt meer kans zou hebben.”

