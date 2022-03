Lineth Beerensteyn ziet vrouwen Bayern München voor 13.000 fans in Allianz Arena verliezen van PSG

Zorgwekken­de beelden uit Catalonië: Sonny Colbrelli zakt in elkaar na finish

De eerste etappe van de Ronde van Catalonië is op een nare manier geëindigd. De Italiaanse sprinter Sonny Colbrelli, tweede in de rituitslag, zakte na de finish in elkaar en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd.

7:49