Lionel Messi blikt terug op akkefietjes met Wout Weghorst en Louis van Gaal: ‘Niet tof wat ik gedaan heb’

Lionel Messi vertolkte in de wedstrijd tegen Nederland op het WK in Qatar een hoofdrol door te scoren en een assist te geven, maar ook na afloop was de Argentijn onderwerp van gesprek. De aanvaller botste met Wout Weghorst en daagde Louis van Gaal uit. Een maand later blikt Messi terug op wat er gebeurd is en stelt hij niet helemaal content te zijn met zijn eigen gedrag.

Tijdens de wedstrijd was Messi al niet gediend van het gedrag van Weghorst. Volgens de Argentijn was de man van de twee doelpunten aan Nederlandse zijde aan het provoceren en zei hij dingen die niet bij voetbal horen. Na afloop liep de spits van Manchester United tijdens een interview van Messi voor de Argentijnse televisie langs in de hoop van shirtje te kunnen ruilen met Messi en daar was de 35-jarige Argentijn niet van gediend. ,,Waar kijk je naar, dwaas?”, zei hij. ,,Loop door, mafketel.” De uitspraak bracht heel wat teweeg en werd zelfs als tatoeage vereeuwigd.

Messi getergd door opmerking Van Gaal

De sterspeler van Paris Saint-Germain was sowieso al geprikkeld door eerdere uitspraken vanuit het Nederlandse kamp. Van Gaal zei voorafgaand aan de wedstrijd dat Argentinië bij balverlies met 10 man speelt, omdat Messi niet zou meeverdedigen.

Messi haalde zijn gelijk door belangrijk te zijn in de reguliere speeltijd en uiteindelijk de strafschoppenserie met zijn land te winnen. Om dat er even in te wrijven bij Van Gaal, bracht Messi na de beslissende penalty een bezoekje aan de dug-out van Nederland. Daar ging hij met de handen achter zijn oren staan en maakte hij een ‘babbelgebaar'.

Niet trots op eigen gedrag

Een maand later reflecteert de zevenvoudig winnaar van de Ballon d’Or op zijn eigen optreden. Hij is niet helemaal content met wat er na afloop gebeurde. ,,Ik dacht er niet over na, het gebeurde in het moment. Ik wist alles wat er voor de wedstrijd was gezegd, wat hij had gezegd. Zelfs sommige van mijn teamgenoten zeiden met opzet: ‘Heb je gehoord wat hij zei’.”

,,Nu het allemaal voorbij is, vind ik het niet tof wat ik gedaan heb", vervolgt Messi bij TyC Sports. ,,Maar goed, het zijn momenten van veel spanning, van veel nervositeit en alles gebeurt heel snel. Je reageert zoals je reageert, maar niets was gepland. Het gebeurde gewoon. Ik ben er geen fan van, maar dit zijn dingen die ook gebeuren.”