'Lionel Messi hakt knoop door en kiest voor lucratieve stap naar Saoedi-Arabië’

Panenka | ‘Renovatie Ajax moet beginnen bij de trainer’

Het is weer maandag! Kunstgras besproeien of Mats Wieffer uitzwaaien, een uit de hand gelopen klassieker in Argentinië en hoe zit het nu bij Ajax? Genoeg stof voor de mooiste voetbalshow van Nederland, waarin vandaag Etienne Verhoef en Sjoerd Mossou terugblikken op het afgelopen weekend.