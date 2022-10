Lionel Messi leidt PSG langs Troyes met weergaloos doelpunt en een assist

met samenvatting Napoli gaat maar door: drie goals Victor Osimhen bij ruime zege op Sassuolo

Napoli blijft de smaakmaker in de Serie A. In de twaalfde speelronde boekte de ploeg van trainer Luciano Spalletti al de tiende overwinning. Tegen Sassuolo werd het 4-0, met dank aan drie goals van Victor Osimhen. De Nigeriaan bracht zijn totaal in de Serie A daarmee op zeven doelpunten.

18:12