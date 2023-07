Lionel Messi met familie geland, Inter Miami wil Argentijse superster zondag presenteren

Oud-voorzitter Juventus in fraudezaak voor zestien maanden geschorst

Andrea Agnelli mag zestien maanden lang geen functie uitvoeren in het Italiaanse voetbal. De voormalige voorzitter van Juventus werd maandag door de rechter in Italië veroordeeld voor die straf in een zaak over onregelmatigheden in betalingen van Juventus aan spelers.