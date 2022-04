Lionel Messi staat op: Argentijn brengt Paris Saint-Germain met sublieme goal terug op Franse troon

Met videoParis Saint-Germain is terug op de Franse troon. Nota bene Lionel Messi zorgde met pas zijn vierde goal van het seizoen voor het kampioenschap. De Argentijn maakte op fraaie wijze de 1-0. Hoewel Lens de eindstand nog wel op 1-1 bepaalde, was het kampioenschap voor PSG een feit.

Dat Paris Saint-Germain kampioen van Frankrijk zou worden, daar bestond geen onduidelijkheid meer over. Het sterrenensemble van Mauricio Pochettino had vijf wedstrijden van tevoren aan een puntje voldoende in de thuiswedstrijd tegen Lens om het Lille van Sven Botman op te volgen als kampioen van Frankrijk. PSG trad aan met alle wereldsterren in het elftal: Messi, Neymar en Kylian Mbappé hadden allemaal een basisplek. Georginio Wijnaldum en Xavi Simons namen plaats op de bank.

De Nederlanders zagen vanaf de zijkant toe hoe de eerste helft doelpuntloos verliep in het Parc des Princes, waar de harde kern van Paris Saint-Germain een groot deel van de wedstrijd boycotte. De fans van Lens waren namelijk niet welkom in Parijs en de PSG-fans toonden zich solidair. De reeds aanwezige fans zagen hoe Lens, de nummer zeven van Frankrijk, na een krap uur spelen rood kreeg. Danso, die al geel op zak had, zette een wilde tackle in en hoewel hij ook de bal raakte, vond de arbiter het toch voldoende voor de tweede gele kaart.

De overtalsituatie werd uiteindelijk na elf minuten uitgebuit door PSG. Nota bene Messi, die dit seizoen pas op drie (!) goals in de Ligue 1 stond, maakte de 1-0. Hij schoot de bal op prachtige wijze achter keeper Jean-Louis Leca. De opluchting bij Messi was duidelijk en het stadion scandeerde zijn naam zoals men dat in zijn beste Barça-jaren ook deed.

Volledig scherm Lionel Messi viert zijn goal. © AFP

Mbappé was de gevaarlijkste aanvaller bij de thuisclub, maar hij vond het net niet. Pochettino wil de 23-jarige sterspeler graag behouden, maar het is allerminst zeker dat Mbappé zijn aflopende contract verlengt. De aanvaller wordt al jaren in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid.

Het duel eindigde desondanks enigszins in mineur voor PSG. Corentin Jean maakte er vlak voor tijd namelijk toch nog 1-1 van, waarna de nervositeit bij de thuisploeg enigszins toenam. Tot een totale deceptie kwam het niet. Paris Saint-Germain speelde met 1-1 gelijk en dat was voldoende voor de Franse titel. De tiende in de clubgeschiedenis.