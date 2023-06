Lionel Messi zwicht niet voor oliedollars en kiest voor Amerikaans avontuur: ‘Wil uit de schijnwerpers stappen’

Met videoLionel Messi heeft in een exclusief interview zijn nieuwe club bekend gemaakt. De Argentijnse superster gaat voetballen in de Amerikaanse competitie MLS. Hij heeft de oliedollars kunnen weerstaan, want Inter Miami is zijn nieuwe club. ,,Ik had graag willen terugkeren bij FC Barcelona, maar als dat niet zou lukken dan wilde ik Europa verlaten.”

Eerder op de dag wist journalist Guillem Balague, auteur van de biografie van Messi, al waar zijn toekomst lag. Maar nu bevestigt de vedette het ook zelf in gesprek met Mundo Deportivo en Sport. Hij vertrekt naar Inter Miami. De 35-jarige Messi zou Al Hilal hebben afgewezen, terwijl een transfer naar oude liefde FC Barcelona financieel onmogelijk lijkt. Oud-voetballer David Beckham is een van de eigenaren van Inter Miami.

,,Ik wilde heel graag, keek er enorm naar uit om terug te keren, maar na te hebben meegemaakt wat ik heb meegemaakt en de exit die ik had, wilde ik niet weer in dezelfde situatie belanden: afwachten wat er zou gaan gebeuren en mijn toekomst in de handen van een ander leggen", zegt Messi over een mogelijke terugkeer bij FC Barcelona.

Ik heb nog geen fatsoen­lijk afscheid kunnen nemen zoals ik graag had gewild. Mijn vertrek bij Barcelona is nog steeds een beetje een open wond. Lionel Messi

De club kan niet zomaar spelers aantrekken vanwege het strenge toezicht van La Liga. ,,Ik heb gehoord dat ze spelers moesten verkopen of spelerssalarissen moesten verlagen en daar wil ik niks mee te maken hebben”, aldus Messi, die tussen 2000 en 2021 voor Barça speelde. ,,Hoewel, ik het wel geweldig zou vinden om terug te keren. Ik heb nog geen fatsoenlijk afscheid kunnen nemen zoals ik graag had gewild. Mijn vertrek bij Barcelona is nog steeds een beetje een open wond.”

‘Terugkeer slecht voor Barcelona’

Messi denkt dat er mensen binnen de club zijn die hem niet graag terug zien keren en die naar eigen zeggen ook blij waren dat hij in 2021 vertrok uit Camp Nou. ,,Zij vinden dat een terugkeer niet goed is voor de club.” In zijn Barça-tijd is hij ook van een aantal dingen beschuldigd, zegt de vedette. ,,Dat is vermoeiend en daar heb ik niet nog een keer zin in.”

Heeft het met geld te maken? ,,Dat is voor mij nooit een ding geweest. We hebben het niet eens over een contract gehad met Barcelona. Ze hebben wel een voorstel gedaan, maar dit was nooit officieel, geschreven of getekend. Als het over geld ging, dan was ik wel naar Saoedi-Arabië gegaan.”

Zijn keuze is gemaakt. Een Amerikaans avontuur dus. ,,Ik heb de beslissing genomen dat ik naar Miami ga. Ik heb het nog steeds niet honderd procent afgesloten, maar we gaan onze weg vervolgen. Maar als ik niet terug zou kunnen keren bij Barcelona, dan wilde ik Europa verlaten, uit de schijnwerpers stappen en meer aan mijn familie denken. In de toekomst zou ik graag aan Barcelona verbonden willen blijven, want ik zal uiteindelijk hier weer terugkeren.”

Twee landstitels, maar geen Champions League met PSG

Messi vertrekt na twee jaar uit Parijs. Bij PSG werd hij al weken uitgefloten door de fans nadat de club werd uitgeschakeld in de Champions League. Hij vertelt dat het niet zijn gelukkigste periode is geweest. ,,Ik ben twee jaar niet heel blij geweest, heb mij niet echt vermaakt en dat heeft invloed gehad op mijn gezin. Ik heb veel van mijn kinderen gemist op school. Nu is het tijd om meer tijd met familie door te brengen.”

De afgelopen twee seizoenen werd Messi kampioen met PSG. In december veroverde hij met Argentinië de wereldtitel. Ook won hij al zeven keer de Gouden Bal als beste voetballer van de wereld. In Miami gaat hij samenspelen met Nick Marsman, die vorig seizoen nog tweede keeper was van Feyenoord. Hij gaf bij ESPN aan te twijfelen of zijn club er klaar voor is om een speler van het kaliber Messi aan te trekken. ,,Het zou leuk zijn. Ik denk zelf dat onze club er nog niet klaar voor is als hij komt.”

Marsman gaf meerdere redenen. ,,We hebben een tijdelijk stadion. De mensen kunnen het veld op lopen, er zijn geen hekken of iets. We lopen zonder beveiliging van het trainingscentrum naar het stadion voor de wedstrijd. Dus ik denk dat ze er nog niet klaar voor zijn. Maar ik hoop dat hij komt.”

Voetbalclubs zoals FC Barcelona en PSG moeten voor sommige spelers diep in de buidel tasten. Maar stel dat iemand voor honderd miljoen euro wordt verkocht: naar wie gaat dat geld dan? Marcel Bamberg zoekt het voor je uit:



Vrouw Messi zei ‘nee’

Dat Messi niet aan de slag gaat in Saoedi-Arabië, lijkt vooral het werk van zijn vrouw Antonela Roccuzzo. Zij ziet een leven in het Midden-Oosten niet zitten. Ze twijfelt of het ideale omstandigheden zijn om drie kinderen in groot te brengen. Daar verandert een loonbriefje van Al-Hilal van een slordige 400 miljoen euro per jaar niets aan. Messi volgt dus niet het voorbeeld van topspelers als Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en N’Gole Kanté, die zich wel lieten lokken door de oliedollars.



De interesse van Inter Miami in Messi speelde al langer. Sinds Beckham de club in 2018 oprichtte, is het zijn droom om de Argentijnse sterspeler in te lijven. In januari 2018, vlak na de oprichting, stuurde Messi een videoboodschap. ,,Wie weet, misschien bel je me over een paar jaar wel eens”, knipoogde hij toen. Om daar in 2020 aan toe te voegen: ,,Op een dag zou ik graag in de VS spelen. Het is altijd een van mijn dromen geweest.”



De komst van Messi naar Miami wordt mede mogelijk gemaakt door grote commerciële partijen zoals Apple en Adidas. In sportief opzicht beleeft de club juist zware tijden. Inter Miami presteert dit seizoen ondermaats. Na 16 speeldagen staat Inter Miami allerlaatste in de Eastern Conference van de MLS. Op dit moment is Lorenzo Insigne grootverdiener van de Amerikaanse voetbalcompetitie. De aanvaller van Toronto heeft een jaarloon van 14 miljoen euro. De verwachting is dat Messi veel meer gaat verdienen.



