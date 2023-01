LIVE | Atalanta scoort acht keer tegen Salernitana

VOORBESCHOUWING PSV wil een sprongetje op de ranglijst maken en heeft genoeg te kiezen ondanks transferpe­ri­ke­len

PSV wil zondagmiddag in Sittard een driepunter pakken en staat dan minimaal tweede in de tussenstand in de eredivisie. De ploeg van Ruud van Nistelrooij gaat dan over Ajax en AZ heen en moet dan afwachten wat Feyenoord in Groningen klaarspeelt. Bij verlies van de Rotterdammers kan PSV in theorie zelfs eerste staan na dit weekend.

