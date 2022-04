LIVE | Barça in grote problemen na tweede goal Frankfurt, Frenkie de Jong valt in

Met de Nederlanders Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners is het Atalanta niet gelukt de halve finales van de Europa League te bereiken. De Italiaanse subtopper verloor op eigen veld in Bergamo van Leipzig: 0-2. Voor Leipzig was dat voldoende voor de volgende ronde. Het eerste duel in Duitsland was in 1-1 geëindigd.