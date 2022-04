LIVE | Barça moet vrezen voor derde nederlaag op rij in Camp Nou, Rayo blijkt weer taaie tegenstander

Rapportcijfers Kenneth Taylor maakt indruk bij eerste basisplek voor Ajax, ook Mauro Júnior imponeert weer

Hoewel Ajax een moeilijke wedstrijd kende tegen NEC viel middenvelder Kenneth Taylor positief op. Hij kreeg een 7,5 voor zijn optreden. Titelconcurrent PSV is blij met de vorm van Mauro Júnior. De tot back getransformeerde Braziliaan is al weken de man in vorm bij PSV en kreeg net als Taylor een 7,5. Kostas Lamprou was belangrijk voor zijn club PEC Zwolle en scoorde ook dat cijfer.

21:52