LIVE | Barcelona met drie Nederlanders begonnen aan kraker tegen Bayern München

Sporting vreest Ajax: ‘Gebrek aan ervaring mag ons niet opbreken’

20:30 Trainer Rúben Amorim van Sporting Portugal kroop in de huid van de underdog tijdens zijn afsluitende persconferentie voor het thuisduel van woensdag met Ajax in de Champions League. ,,Beide clubs hebben wel overeenkomsten”, zei hij. ,,Maar Ajax heeft veel meer ervaring. We zijn dankbaar dat we tegen ze mogen spelen.”