LIVE | Bertens met rug tegen de muur in eerste set

Luis Enrique verliest dochter Xana (9) aan botkanker: ‘Bedankt voor alle steun’

22:17 De dochter van Luis Enrique, Xana, is op negenjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van botkanker. Dat heeft de voormalig bondscoach van Spanje vanavond via een bericht op sociale media laten weten. ,,Na een gevecht van vijf maanden is onze dochter vanmiddag overleden.”