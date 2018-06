LIVE: Bertens tegen Kerber op jacht naar laatste zestien

Cilic na anderhalf uur klaar met Johnson

18:39 Marin Cilic is ook in zijn derde partij op Roland Garros niet echt getest. De Kroatische tennisser, die eerder dit jaar de finale van de Australian Open verloor, versloeg zaterdag Steve Johnson in drie sets: 6-3 6-2 6-4. Cilic had anderhalf uur nodig om zich van de Amerikaan te ontdoen.