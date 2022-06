LIVE | Botic van de Zandschulp kan eindelijk gaan beginnen aan halve finale op Queen’s

Waanzinnig wereldre­cord in Amstelveen: Nederland­se cricketers krijgen harde les van Engeland

Dat de Nederlandse cricketploeg niet meekan met de wereldtop is wel bekend, maar vandaag maakte het Oranje-team het wel erg bont. Engeland brak in Amstelveen het wereldrecord runs in een eendaagse wedstrijd: 498 runs in 50 overs. Daarna gooiden de Engelsen het Oranje-team uit voor 266, een verschil van liefst 232 punten.

17 juni