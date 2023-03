LIVE buitenlands voetbal | Alle tussenstanden in Serie A en Ligue 1

Tiener Britt Weerman: via turnen en Thialf naar zilver bij EK met hoogsprin­gen

Na decennia telt Nederland weer echt mee met hoogspringen. De 19-jarige Britt Weerman sprong bij de EK indoor in Istanboel over 1,96 meter, ruim twintig centimeter boven haar eigen lengte. ,,Ik had meer zenuwen dan normaal, maar dat werkte positief”, zei ze na haar bijzondere zilveren medaille.