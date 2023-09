LIVE buitenlands voetbal | Arnaut Danjuma helpt Everton aan punt, Wout Weghorst tegen oude club

LIVE Formule 1 | Max Verstappen gaat in kwalifica­tie met bijzonder format op jacht naar pole in Monza

Voor Max Verstappen kan het in Italië een heel bijzonder weekend gaan worden. Wint hij morgen de race op de ‘Temple of Speed’ in Monza, dan neemt hij met tien zeges op rij het onhaalbaar geachte record definitief over van Sebastian Vettel. Vanaf 16.00 uur moet hij zich vanmiddag in de kwalificatie alvast een goede uitgangspositie zien te verschaffen. Volg het in ons liveblog.