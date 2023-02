LIVE buitenlands voetbal | Bekijk hier alle tussenstanden en uitslagen van vandaag

Napoli weer steviger aan kop

Napoli verstevigde met een eenvoudige zege van 3-0 bij het laaggeklasseerde Spezia de koppositie in de Italiaanse Serie A verder. De ploeg van trainer Luciano Spalletti kwam op 56 punten, 16 meer dan de eerste achtervolgers Internazionale en AS Roma. Spezia, de nummer 17 van de ranglijst, hield in de eerste helft nog aardig stand en voorkwam zelfs doelpunten. Maar de 0-0 verdween al in de eerste minuut na rust van het scorebord. Een ongelukkige handsbal van Arkadiusz Reca leidde tot een strafschop voor Napoli, die de Georgiër Khvicha Kvaratskhelia benutte. Daarna was het gedaan met het verzet van Spezia. Er volgden twee treffers van topschutter Victor Osimhen.