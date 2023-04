LIVE buitenlands voetbal | Bekijk hier alle tussenstanden en uitslagen van vandaag

Virgil van Dijk stelt Tilburg teleur: ‘Willem II is mijn club, maar een terugkeer gaat 'm niet worden’

Hij speelde in de jeugd van Willem II, maar maakte er nooit zijn debuut in het eerste elftal. En de supporters van de Tricolores kunnen de hoop dat Virgil van Dijk ooit terugkeert in Tilburg ook laten varen. Dat blijkt overduidelijk uit uitspraken die de 31-jarige verdediger van Liverpool heeft gedaan over zijn toekomst.