LIVE buitenlands voetbal | Complete Franse speelronde, Real Madrid - Valencia in Saoedi-Arabië

De Graafschap op scherp gezet door uitslagen in FA Cup: ‘We zijn niet bepaald cupfigh­ters gebleken’

DOETINCHEM - De Graafschap hoopt voor het eerst sinds 2014 de laatste zestien te bereiken in de KNVB-beker. Trainer Adrie Poldervaart gaat dinsdag desondanks spelers sparen in de tweede ronde tegen derdedivisionist Quick in Den Haag. Maar van onderschatting wil hij niets weten.

10 januari