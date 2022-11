LIVE buitenlands voetbal | De Vrij met Inter tegen Juventus, Gudelj en Rekik spelen derby van Sevilla

Vandaag is er weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities. Zo staan vanavond Juventus en Inter tegenover elkaar in de Serie A en wordt in Spanje de stadsderby tussen Real Betis en Sevilla nog gespeeld. In deze widget houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.