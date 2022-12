LIVE buitenlands voetbal | Eerste goal op Boxing Day: Janelt tikt Brentford tegen Spurs op voorsprong

Na de wekenlange WK-stop gaat de bal vandaag weer rollen in de Premier League. Ook in België staat een vijftal duels op het programma, met onder andere koploper Genk en kampioen Club Brugge in actie. In deze widgets zie je het programma, de tussenstanden, de uitslagen en de klassementen. Onderop vind je andere wetenswaardigheden.